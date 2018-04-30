Altınok Erzurum'da, AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

AK Parti'den aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, AK Parti Erzurum il Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile bir süre görüştü.

Bugün havayolu ile Erzurum'a gelen Altınok, Erzurum hava limanın da büyük bir coşkuyla karşılandı. Araç konvoyu ile AK Parti İl Başkanlığına geçen Altınok, burada İl Başkanı Öz ve partililerle bir araya geldi.

Memleketine hizmet için milletvekili aday adayı olduğunu belirten Altınok, "Bugüne kadar bürokraside bir çok ilde ülkemize hizmet etme imkanımız oldu. Kısmet olursa siyasi boyutuyla da memlekete hizmet etmek için milletvekili aday adaylığına karar verdik. Allah nasip ederse siyaseten de memleketime hizmet etmek istiyorum" dedi.

Altınok, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarına sözlerine ekledi. Altınok, daha sonra Narman, Oltu ve Şenkaya ilçelerine geçerek burada hemşerileriyle bir araya geldi. - ERZURUM