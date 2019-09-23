Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

23.09.2019 15:23
Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.


MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun genel itibarıyla iyi olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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