Altınlarla kaçtığı iddiasıyla tutuklanan kuyumcudan şikayetçi sayısı 70 oldu

KONYA'da, kurduğu indirim çadırında ucuz altın satacağını söyleyerek, topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı iddiasıyla 40 kişinin şikayetçi olması üzerine tutuklanan kuyumcu Musa Göksu (38) hakkındaki şikayet sayısının 70'e ulaştığı belirtildi. 2 valizle iş yerinden ayrılırken, saçları uzun olan Göksu'nun imaj değiştirip, saçlarını kestirdiği görüldü.

Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu, iddiaya göre, iş yerinde indirim çadırı kuracağını ve ucuz altın satacağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancıları ile imalatçılarından altın istedi. 15 iş yerinden yaklaşık 30 kilo altın aldığı öne sürülen Göksu, 22 Temmuz'da biten indirim çadırını 3 gün daha uzattığını açıkladı. Göksu'ya altın veren kuyumculardan bazıları 24 Temmuz sabahı iş yerine geldiğinde dükkanın kapalı olduğunu gördü. Kuyumcular, Göksu'ya telefonla da ulaşılamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla cumhuriyet savcılığına başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen kuyumcular, Göksu'nun 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, 2 valizle iş yerinden çıktığını saptadı.

İSTANBUL'DA SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

İş yerinden ayrıldıktan sonra sevgilisi Özer Yıldırım (39) ile birlikte İstanbul'a giden ve Beşiktaş'ta sevgilisi adına ev kiralayan Musa Göksu, şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince pazar günü yakalanıp, Konya'ya getirildi. Evde yapılan aramada, yanında götürdüğü 2 valizde 100 bin lira, 1000 euro, 200'ün üzerinde saat, küpe ve kolye ile Özer Yıldırım'a ait çantada yine kendisine ait olduğu öne sürülen kolye ve küpe bulunduğu belirtildi. Sevgilisiyle birlikte çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanan Musa Göksu hakkında, ilk günlerde 40 olan şikayetçi sayısının 70'e ulaştığı öğrenildi. 2 valizle iş yerinden ayrılırken, saçları uzun olan Göksu'nun İstanbul'da imaj değiştirip, saçlarını kestirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında iş yerinde yapılan aramada, altına ya da değerli eşyaya rastlanılmadığı öğrenildi.

'BOŞALTTIĞIM DÜKKAN KENDİ DÜKKANIM'

Dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen ve 30 Temmuz Salı günü Konya'ya dönmeyi planladığını öne süren Musa Göksu'nun, ifadesinde, "Benim indirim çadırı kuracağımı herkes biliyordu. İndirim çadırıyla ilgili reklamlar yaptım. Kampanya dahilinde ucuza da altın sattım. Ben kimseyi dolandırmadım. Valizdekiler, kendi malım, kimsenin malı değil. Ben daha öncede esnaftan, müşterilerden altınlar aldım. Hepsinin de parasını ödedim. Son dönemlerde piyasa çok borcum olduğu için dükkanımı kapatıp, İstanbul'a gittim. Tekrar geri dönüp, iş yerimi açacaktım. Öyle 30 kilo, 50 kilo altını alıp, kaçmadım. Bana niye iftira atıyorlar, anladım. Herkese parasını er ya da geç ödeyen birisiyim" dediği öğrenildi.



Kaynak: DHA