SİVAS 'ALTINLARINIZ CİNAYET VE HIRSIZLIĞA KARIŞTI' DİYEREK 130 BİN LİRA DOLANDIRDILAR
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SİVAS 'ALTINLARINIZ CİNAYET VE HIRSIZLIĞA KARIŞTI' DİYEREK 130 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırılar H.M.'nin 130 bin liralık ziynet eşyasını aldı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırılar H.M.'nin 130 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Şüpheliler Malatya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Olay 12 Haziran günü Kangal ilçesinde yaşandı. Adana ilinden gelen 3 şüpheli, ilçede H.M. isimli kadından "Altınlarınız cinayet ve hırsızlık olayına karıştı" diyerek 17 reşat altın, 5 bilezik ve 3 yarım altın olmak üzere yaklaşık 130 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.M. jandarma ekiplerine haber verdi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında şüphelilerin altınları aldıktan sonra Malatya istikametine doğru gittikleri tespit edildi. Şüpheliler Doğanşehir ilçesinde altınları bozdurmak isterken yakalandı. Dolandırıcılık yapmadan önce ise şüphelilerin Sivas merkezde bir otelde kaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin otelden çıkışı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Altınlar H.M.'ye teslim edilirken olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

SİVAS 'ALTINLARINIZ CİNAYET VE HIRSIZLIĞA KARIŞTI' DİYEREK 130 BİN LİRA DOLANDIRDILAR
SİVAS 'ALTINLARINIZ CİNAYET VE HIRSIZLIĞA KARIŞTI' DİYEREK 130 BİN LİRA DOLANDIRDILAR
SİVAS 'ALTINLARINIZ CİNAYET VE HIRSIZLIĞA KARIŞTI' DİYEREK 130 BİN LİRA DOLANDIRDILAR
SİVAS 'ALTINLARINIZ CİNAYET VE HIRSIZLIĞA KARIŞTI' DİYEREK 130 BİN LİRA DOLANDIRDILAR
SİVAS 'ALTINLARINIZ CİNAYET VE HIRSIZLIĞA KARIŞTI' DİYEREK 130 BİN LİRA DOLANDIRDILAR
SİVAS 'ALTINLARINIZ CİNAYET VE HIRSIZLIĞA KARIŞTI' DİYEREK 130 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SİVAS 'ALTINLARINIZ CİNAYET VE HIRSIZLIĞA KARIŞTI' DİYEREK 130 BİN LİRA DOLANDIRDILAR - Haberler
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