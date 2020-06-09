Altınlarını ve parasını dolandırıcılara kaptıran bekçi bir de kredi çekti
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Altınlarını ve parasını dolandırıcılara kaptıran bekçi bir de kredi çekti

Adıyaman'da gece bekçisini telefonla yönlendiren dolandırıcılar, bekçinin yıllardır biriktirdiği altınlarını ve hesabındaki parayı aldıktan sonra bir de kredi çektirdi.

Altınlarını ve parasını dolandırıcılara kaptıran bekçi bir de kredi çekti
09.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:26

Adıyaman'da gece bekçisini telefonla yönlendiren dolandırıcılar, bekçinin yıllardır biriktirdiği altınlarını ve hesabındaki parayı aldıktan sonra bir de kredi çektirdi.

Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında gece bekçisi olan Halil Çakmak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kimlik bilgilerinin FETÖ terör örgütünün elinde olduğunu ve bankacıların da içinde bulunduğu bu örgüte operasyon yapılacağını öne süren dolandırıcılar, hem Halil Çakmak'ı hem de eşi Şengül Çakmak'ı telefon ile yönlendirdi. Dolandırıcılar telefonla yönlendirdikleri Halil Çakmak'ı evden uzaklaştırarak, Şengül Çakmak'tan altınları evin yakınlarında bulunan okulun önündeki çöp konteynerinin yanına bırakmasını istedi. Şengül Çakmak, eşinin yıllardır ev almak için biriktirdiği altınları dolandırıcıların belirttiği yere kucağında çocuk ile bıraktı. Bir süre sonra dolandırıcılardan biri altınları alarak uzaklaştı. Dolandırıcıların altını alması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Halil Çakmak'ın telefonu kapatmasına müsaade etmeyen dolandırıcılar, Çakmak'ın hesabının bulunduğu bankanın cep şubesinin şifresini ve gelen kodu öğrenerek, hesapta bulunan 10 bin TL'yi kendi hesaplarına aktardı. Dolandırıcılar daha sonra ise Çakmak'tan kredi çekmesini istedi. Halil Çakmak 9 bin TL kredi çekerek, onu da dolandırıcıların hesabına aktardı.

Halil Çakmak, "Bugüne kadar biriktirdiğim altınlarım vardı. Biriktiriyordum ki bir ev alayım. Dişimden tırnağımdan biriktirdiğim altınlarımı aldılar. Bir de beni kredi borcunun altına soktular. Hesabımdaki 10 bin TL'yi alıp, 9 bin TL kredi çektim. Altınlarımızı aldıkları gibi bir de borcun altına soktular. Benim gibi bir garibandan ne istediler, Allah'ından bulsunlar. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Şengül Çakmak da dolandırıcıların evde ne varsa istediğini ve altınları çöpe bıraktığını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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