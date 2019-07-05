Altınlarını çay bahçesinde düşüren yaşlı kadına umre müjdesi

-- İHA'nın haberi ses getirdi

Bir şahıs, yaşlı kadının çay bahçesine düşürdüğü altınları kaşla göz arasında aldı

-Seyahat firması 67 yaşındaki Arzu Teyze'ye umre seyahati hediye etti

İSTANBUL - Ümraniye'de umre için biriktirdiği altınları bir çay bahçesinde düşüren yaşlı kadına seyahat firmasından umre müjdesi. Yaşlı kadının düşürdüğü altınları bir kişinin aldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilmiş ve bu olay basına yansımıştı.İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberi gören bir seyahat firması, 67 yaşındaki Arzu Teyze'ye umre seyahati hediye etti. Yaşlı kadın bu hediye karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Ümraniye'de, vefat eden eşinin emeklilik maaşı ile tek başına yaşayan 67 yaşındaki Arzu Tunç umreye gitmek için 'beşi bir yerde' diye tabir edilen yaklaşın 10 bin lira değerindeki reşat altınları biriktirmişti. Yaşlı kadın, geçtiğimiz günlerde gittiği çay bahçesinde altınlarını düşürmüştü. Arzu Teyze'nin düşürdüğü altınları o sırada telefonla konuşan bir kişinin alarak cebine koyması güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanan bu üzücü olayın medyaya yansımasının ardından haberleri gören bir seyahat firması yetkilileri, duyarlılık örneği göstererek evini ziyaret ettiği Arzu Teyze'ye umre müjdesini verdi. Altınlarını kaybetmenin hüznünü yaşayan yaşlı kadın, umreye gideceğinin sevinciyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Sevinç gözyaşlarını tutamayan Arzu Teyze yaşanan olay karşısında, "İlginize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlıklı ömürler versin. Kaybolan altınların yerine büyük bir mükafat geldi. Belki de Allah onu bana vesile etti. Belki ben gidemeyecektim, siz götürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Altınları bulunursa seyahat firmasına parayı ödeyeceğini söyleyen Arzu Teyze, "O altınlar beni umreye götürürdü herhalde dedim. Biraz daha üzerine eklerim diye düşündüm ama olmadı. Altınlar bulunursa geri öderim" dedi. Buna karşılık seyahat firması yetkilisi Mustafa Yasin Çakar"Bulunsa da bulunmasa da, bulunursa başka bir ihtiyacını karşılarsın. Bizim bu noktadaki niyetimiz seni o beldelere ulaştırıp, orada güzel hizmet edip döndüğünde ise hayır duanı almak" dedi.

Ardından Mustafa Yasin Çakar, üzücü olayın unutulması adına umre seyahati hediye edilen Arzu Teyze'ye çiçek taktim etti.

Kaynak: İHA