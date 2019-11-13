Altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti

13.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:15

ZONGULDAK'ta kaybolduktan 4 gün sonra cesedi ormanda bulunan Sultan Biryan (69) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında komşusu Ahmet Sarı (53) gözaltına alındı. İfadesinde Biryan'ı bahçede ölü olarak gördükten sonra bilezik ve küpesini alarak sattığını, ancak öldürmediğini iddia eden Ahmet Sarı, tutuklandı.

Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta yaşayan Sultan Biryan, 14 Eylül günü kestane toplamak için evden ayrıldı. Eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, akşam eve dönmeyince ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. 4 gün sonra 200 metre mesafedeki ormanlık alanda Biryan'ın üzeri çalılarla kapatılmış cesedi bulundu. Başına aldığı darbeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlenen Biryan'ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDUİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti çözmek için özel ekip kurdu. Mahalledeki komşuların ifadelerini alan polis, cinayeti, işsiz olan Ahmet Sarı'nın işlemiş olabileceği üzerine yoğunlaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği izinle Ahmet Sarı'nın telefonu dinlemeye alındı. Ayrıca HTS kayıtlarından Ahmet Sarı'nı, Sultan Biryan'ın kaybolduğu gün kent merkezindeki kuyumcular çarşısının yakınlarında olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, bölgedeki 20'ye yakın kuyumcunun güvenlik kamerasını inceledi. Ahmet Sarı'nın, bir kuyumcuda ziynet eşyası bozdurduğu tespit edildi. Sarı'nın bozdurduğu bilezik ve iki küpe, Sultan Biryan'ın yakınları tarafından teşhis edildi. Bilezik ve iki küpenin maddi değerinin yaklaşık 5 bin lira olduğu bildirildi.'BİLEZİK VE İKİ KÜPEYİ ALDIM ANCAK BEN ÖLDÜRMEDİM'Polis, toplanan tüm delillerin ardından savcılık talimatıyla Ahmet Sarı'yı önceki gün gözaltına aldı. İfadesinde Sultan Biryan'ı öldürmediğini söyleyen Ahmet Sarı, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde ise susma hakkını kullandı. Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Ahmet Sarı, mahkemedeki ifadesinde ise Sultan Biryan'ı bahçede yerde yatarken gördüğünü, bilezik ve iki küpeyi alarak sattığını kabul etti ancak öldürmediğini öne sürdü. Ahmet Sarı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' ve 'gasp' suçlarından tutuklandı.CENAZEDE AĞLAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞ

Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, şüphelinin evlerine girip çıkan komşuları olduğunu öğrendiklerinde üzüntülerinin iki katına çıktığını söyledi. Ahmet Sarı'nın cenazeye de katıldığını söyleyen Kasımfırtına, "Çalışmayan biriydi. Bilezikleri almak için yaptı diye düşünüyoruz. Her zaman evlerine giden yemeğini yiyip içen biriymiş. Benim tarafım ondan şüphelenmişti baştan beri açıkçası. Olayın olduğu gün bilezikleri bozdurmuş. O sabah hemen saat 10.00'da bozdurmuş bilezikleri. Bana geldi, başsağlığı diledi. Eşime başsağlığı dilerken titremiş. Aynı zamanda cenazesinde ağlamış. Katil içinde olur derler ya, gerçekten içimizdeymiş. Cenazeye katılmış. O anda tabi biz üzüntümüz var. Ağlamış orada" dedi.

Kaynak: DHA