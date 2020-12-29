Altınkurnalar Camiine nefes aldıran yıkım
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Altınkurnalar Camiine nefes aldıran yıkım

29.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:29
Altınkurnalar Camiine nefes aldıran yıkım

Osmangazi Belediyesi, mahallelere park, meydan ve yeşil alan kazandırmak için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, mahallelere park, meydan ve yeşil alan kazandırmak için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Selamet Mahallesi Altınkurnalar Cami çevresine nefes aldırmak maksadıyla istimlak edilen 2 katlı bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

İlçede, çarpık ve plansız yapılaşmanın yol açtığı sıkıntıları ortadan kaldırmak, Osmangazi'yi daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için gayret sarf eden Osmangazi Belediyesi, bu projeler için kamulaştırmalar yapmayı sürdürüyor. Selamet Mahallesi Altınkurnalar Camii çevresine nefes aldıracak projesi için vatandaşlarla anlaşıp kamulaştırmalarla satın alınan binalar, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. Daha önce cami bitişiğindeki bir binayı yıkan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamulaştırma işlemleri tamamlanan 135 metrekarelik iki katlı binanın da yıkımını gerçekleştirdi.

Mahallelere nefes aldırmak, vatandaşların birlikte vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar elde etmek için kamulaştırmalar gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Mahallelerimizi rahatlatan çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılaşmanın yoğun olduğu ilçemizde, birçok mahallemizde kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz alanlara park, meydan ve yollar yapıyoruz. Selamet Mahallemizdeki Altınkurnalar Camiimizin çevresindeki binaları da birer birer istimlak ederek vatandaşlarımızın bir araya geleceği güzel bir alan kazandırıyoruz" dedi. - BURSA

Altınkurnalar Camiine nefes aldıran yıkım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:30:34. #1.14#
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