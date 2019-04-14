Altınkürek köylüleri birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

Altınkürek Köyü Caminde köy geçmişlerine okutulan mevlidin ardından verilen yemekte konuşan Altınkürek Köyü Muhtarı Güven Gülmez, organizasyona destek veren Keban Altınkürek Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ne teşekkür etti.

Altınkürek Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Emre ise küskünlüklerin önüne geçmek için çaba gösterdiklerini aktararak, "Birlik ve beraberliğimiz pekiştirme için bugün burada toplandık." dedi.

Yemeğe Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Halk Eğitim Müdürü Hacı Oruç, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Demir de katıldı.

Kaynak: AA