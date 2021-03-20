Altınküre Okulları, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü
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Altınküre Okulları, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü

20.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:06
Altınküre Okulları, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü

Diamonds Of Turkey 2021 ödül gecesinde Altınküre Okulları, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü.

Diamonds Of Turkey 2021 ödül gecesinde Altınküre Okulları, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü.

Diamonds Of Turkey 2021 ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Mert Palavraoğlu'nun yaptığı törende, sanat ve iş dünyasından birçok isim ödülleriyle buluştu. Törende, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülünün sahibi ise Altınküre Okulları oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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