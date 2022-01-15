Altınküre Okulları'ndan Sağlık Müdürüne ziyaret

SAKARYA (İHA) - Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'yü makamında ziyaret etti.

Okulun kurucusu Ahmet Sakarya tarafından eğitim, projeler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gibi birçok alanda Öğütlü'ye bilgiler verildi. Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, nazik ziyaretlerinden dolayı Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri