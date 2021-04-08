Altınküre Okulları'ndan Asayiş Şube Müdürlüğüne ziyaret
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Altınküre Okulları'ndan Asayiş Şube Müdürlüğüne ziyaret

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Altınküre Okulları'ndan Asayiş Şube Müdürlüğüne ziyaret

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve İlkokul-Ortaokul Müdürü Polis Haftası kutlamaları kapsamında Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne ziyaret etti.

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve İlkokul-Ortaokul Müdürü Polis Haftası kutlamaları kapsamında Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne ziyaret etti.

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya ve İlkokul-Ortaokul Müdürü Serkan Şahin Polis Haftası kutlamaları kapsamında Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Ahmet Sakarya, ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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