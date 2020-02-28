Altınküre Okulları kandil lokması dağıttı

28.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:55

Altınküre Eğitim Kurumları, Regaip kandili vesilesiyle bünyesinde bulunan okullara lokma dağıttı.



Altınküre Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi bünyesinde Regaib Kandili nedeniyle okul öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanlarına lokma dağıtımı yapıldı. Okul bahçesinde yapılan lokma dağıtımına katılan Altınküre Eğitim Kurumları Yönetim Başkanı Ahmet Sakarya, Regaip kandilinin hayırlara vesile olmasını dileyerek alandakilere lokma ikram etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA