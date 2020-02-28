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Altınküre'nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu

Sakarya'da gerçekleşen Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği turnuvasında Altınküre Okullarının basketbolcu kızları 4'üncü oldu.

28.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:00
Altınküre'nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu

'da gerçekleşen Küçük Kızlar İl birinciliği turnuvasında Altınküre Okullarının basketbolcu kızları 4'üncü oldu.


Sakarya Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Küçük Kızlar turnuvasında Altınküre Okulları 4'üncü oldu. Küçük basketbolcular, kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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