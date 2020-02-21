Altınküre 5'inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi
Altınküre Ortaokulu öğrencilerine bilgi yarışması düzenlendi.
Altınküre Ortaokulu öğrencilerine bilgi yarışması düzenlendi.
Altınküre Ortaokulu 5.sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Din ve İngilizce alanında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada, öğrencilerin ortak karar alabilmeleri, zamanı dikkatli kullanmaları ve topluluk karşısında heyecanlarını yenmeleri amaçlandı. Bilginin yanı sıra dikkatide ölçen yarışmada keyifli anlar yaşandı.
Yarışmada dereceye giren öğrenciler birbirinden güzel hediyeler kazanarak ödüllendirildi. - SAKARYA