Altınkum Plajı Eylül'de de Bir Başka

Aydın'ın turistik ilçesi Didim, Eylül ayında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Tatilciler güzel havanın tadını denize girerek çıkarıyor.



Didim'de yaz sezonunun sona ermesine rağmen Altınkum plajı ise misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. İlçede turizm sezonun az da olsa devam ederken, tatilini sürdüren yerli ve yabancı turistler ise güneş ve deniz için Altınkum'u tercih ediyor. Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olduğu Didim'de güzel hava ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler ise Altınkum'de denize girerek güneşleniyor. Plajdaki boşlukların arttığı da gözlerden kaçmazken, işletmelerin ise açık olduğu görüldü. - AYDIN