Altınköy'de kadınlar ve çocuklar süt sağdı

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, çocuklarıyla birlikte süt sağdı, süt içti.

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi anneler, doğal yaşamın önemine dikkati çekmek ve çocuklara sütün nasıl sofralara geldiğini anlatmak için bir araya geldi. Altınköy'de buluşan anneler ve çocukları ineklerden süt sağdı, daha sonra sağılan sütü çocuklarıyla beraber içti.

"Hem eğlence hem öğrenme"

Büyük şehirlerde büyüyen pek çok çocuğun doğal hayatın nimetlerinden yeteri kadar faydalanamadığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Büyük şehirlerde doğan ve büyüyen çocuklarımız sütün paketler halinde fabrikalarda üretildiğini sanıyor. Pek çoğu sütün kaynağından masaya gelene kadar yolculuğuna maalesef şahit olamıyor. Sütün paketler halinde var olduğunu düşünüyorlar. Oysa sütün çok güzel bir oluşum ve var oluş hikayesi var. Çocukların bu yolculuğa şahit olmaları, bunu deneyimlemeleri çok güzel. İnekleri yakından görmeleri, dokunmaları ve doğal beslenmeleri çok önemli" dedi. - ANKARA