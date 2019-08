Altınköy'de geleneksel köy düğünü yapıldı

17.08.2019 15:41

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Başkentteki Altınköy Açık Hava Müzesi'nde, 100 yıl öncesinin köy hayatını ziyaretçilere yaşatmak amacıyla temsili köy düğünü düzenlendi.

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki Altınköy Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen ve unutulmaya yüz tutmuş Türk geleneklerinin canlandırıldığı temsili köy düğünü renkli anlara sahne oldu.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi dualar eşliğinde kız ve erkek evlerine Türk bayrağının asılmasıyla başlayan köy düğünü, damat traşının yapılmasının ardından gelin alma töreniyle devam etti.

Gelin evinden çıkarılan çeyiz sandığı damadın arkadaşlarınca at arabasına yüklendikten sonra temsili gelin de ağıtlar ve dualar ile ata bindi.

Davul ve zurna eşliğinde at üzerinde köy meydanındaki erkek evine gelen gelin, damadın annesinin altın takmasının ardından testi kırarak erkek evine girdi.

Atalardan kalan tüm örf ve adetleri gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirten temsili damat Furkan Gedikbaş, "İlk önce odunlarımızı kestik yemeklerimiz pişiyor. Damat traşımı da oldum ve her şey geleneklerimize uygun bir şekilde yapıldı. Hayalimde böyle bir düğün yapmak aslında yoktu ama bunu tecrübe etmek benim için de güzel oldu." dedi.

Temsili gelin Beyza Nur Demircioğlu ise çok heyecanlı bir görevi üstlendiğini belirterek, eskiyi hatırlatmanın mutluluğunu yaşadığını ve kendisi için de güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Gelinin yengesini canlandıran Ayşe Bilgi de "Yengenin görevi geline yol göstermek ve böyle önemli bir günde onun yanında olmaktır. Eski adetleri biliyordum ve aynı ben de böyle bir gelin olmuştum. O günleri hatırladım ve duygulandım ama bugün oğlan tarafı olduğum için de sevindim. Eski gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz. Şimdiki nesiller hiç bilmiyor onlara göstermiş olduk ve buraya gelen herkesin de çok güzel ilgisi vardı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra damat ve arkadaşlarının topladığı odunlarla yapılan düğün yemeği, ziyaretçilere ikram edildi.

Kaynak: AA