Altınköy'de "Bahara Veda Yaza Merhaba" şenliği düzenlendi

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde "Bahara Veda Yaza Merhaba" şenliği düzenlendi.

Beşikkaya Mahallesi'ndeki şenlikte geleneksel köy yaşamı sergilendi, geleneksel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Değirmende bulgur çekme, yayıkta tereyağı yapma, nohut kavurması, erişte kesme ve yün çırpmanın vatandaşlara gösterildiği şenlikte, maniler ve türküler söyledi.

Şenlikte bulgur çeken Döndü Baskış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni nesilin eski uygulamaları bilmediğini, bu yolla unutulmuş adetleri yeni nesillere tanıtma, anlatma imkanı bulduklarını ifade etti.

Köy kahvesinde Osmanlı şerbeti kaynatan Celal Şad ise eskiyi yad etmek istediklerini ve bu tarz etkinliklerin sürekli olmasını arzuladıklarını söyledi.

Kaynak: AA