Altınköy Açık Hava Müzesi yerleşkesinde at çiftliği açıldı Altındağ Belediyesinin her yaştan biniciye hizmet verecek at çiftliği, Altınköy Açık Hava Müzesi yerleşkesinde kapılarını açtı.

Altındağ Belediyesinin her yaştan biniciye hizmet verecek at çiftliği, Altınköy Açık Hava Müzesi yerleşkesinde kapılarını açtı. Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Asım Balcı, at çiftliğinin özel bir yatırım olduğunu ifade ederek vatandaşları atlarla tanıştırmak ve çocukların hem spor hem de hobi olarak atlarla yakından ilgilenmeleri için tesisi hizmete açtıklarını belirtti. Merkezin, Altınköy Açık Hava Müzesinin doğallığını bozmadan tasarlandığını vurgulayan Balcı, "Tesiste bulunan 10 ahırda, şu anda, ikisi 'pony' olarak adlandırılan küçük at olmak üzere 8 atımız bulunuyor. Çiftliğin bulunduğu bölgeye de, aynen Altınköy Açık Hava Müzesinde olduğu gibi çivi çakılmadan yapılan, geleneksel ahşap konaklar yerleştirdik. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Ahşap konaklar da, aynı Altnköy'ün diğer taraflarında bulunan konaklardaki gibi kahvaltı yapılabilecek, keyifle, ailecek yemek yenebilecek restoranlar olarak hizmet vermeye başladı." ifadelerini kullandı. Profesyonel biniş eğitimi verilecek Çocuk binicilerin tercih ettiği at cinslerinin de çiftlikte yer aldığını aktaran Balcı, her yaştan binici için tesisin fiziki altyapı olarak yeterli olduğunu kaydetti. At binmenin ata sporu olduğunu anımsatan Balcı, şu değerlendirmeleri yaptı: "Atlarla tarihimiz kadar eski olan birlikteliğimizi, kültürümüzü burada sürdürmek istiyoruz. İnsanı fiziken ve ruhen tedavi eden bu spor ile bütün Ankaralıların tanışmasını diliyoruz. Çok yakında profesyonel biniş eğitimi için kurslara da başlayacağız. Ankaralıların, Altındağlı kardeşlerimin keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Herkesi, özellikle de çocukları bu tesisi görmeye, burada atlarla daha yakından vakit geçirmeye davet ediyorum." Kaynak: AA