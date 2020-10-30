Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu Beypazarı oldu
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Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu Beypazarı oldu

30.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:57
Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu Beypazarı oldu

Ev sahipliği yaptığı Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Ankara'nın ilçelerini tanıtan Altındağ Belediyesi'nin konuğu bu kez Beypazarı oldu.

Ev sahipliği yaptığı Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Ankara'nın ilçelerini tanıtan Altındağ Belediyesi'nin konuğu bu kez Beypazarı oldu.

Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül ve Kızılcahamam'ın ardından kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtan yedinci ilçe olan Beypazarı'nın standını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan beraber açtı. Pazar gününe kadar açık olacak stand ziyaretçilerini bekliyor.

İlçe belediyeleriyle yapılan bu işbirliğinden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Başkan Asım Balcı, "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül ve Kızılcahamam Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Altınköy ziyaretçileri konuklarımıza büyük ilgi gösterdi" dedi.

Başkan Balcı, "Beypazarı, gastronomi alanında çok değerli bir ilçemiz. Mutfak kültürü ve lezzet bakımından çok zengin. Beypazarı'nın kurusu, dünyaca ünlü sodası, sarması, havucu gerçekten çok lezzetli. Altınköy'e hem renk hem de lezzet kattılar. Bu lezzetleri yakından tanımak isteyen herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye ve Beypazarı'nı yakından tanımaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu Beypazarı oldu
Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu Beypazarı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 11:58:02. #1.15#
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