Altınkaya'ya KGK'de yeni görev

25.10.2019 16:48

Kuruluşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), yoluna Mehmet Ali Dim'in genel başkanlığında devam edecek.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KGK Kurucular Kurulu, Ankara'da toplanarak ilk olağan genel kurula kadar görev yapacak yönetim kurulunda görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yapılan görev dağılımına göre, Mehmet Ali Dim'in genel başkanlığındaki yönetim kurulunda, Genel Başkan Vekili Osman Altınışık, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Aydemir, Veli Altınkaya ve Elşad Eyvazlı, Genel Sekreter Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Aynur Tattersall, Genel Mali Başkan Lütfü Karakaş, Genel Mali Başkan Yardımcısı Mehmet Çetinkaya, Yaygın Medya Meclisi Başkanı Salih Zeki Sarıdanişmet, Yerel Medya Meclisi Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Dış Medya Meclisi Başkanı Sefa Karahasan oldu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, KGK'da yerel medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Ayrıca, KGK kurucusu, duayen gazeteci Yavuz Donat ise oy birliğiyle "Ömür Boyu Onursal Genel Başkan" seçildi.

Ankara'da KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yönetiminde yerel medya meclisi üyeleriyle de toplantı yapıldı.

Son gelişmeler ışığında KGK ile ilgili sürecin konuşulduğu buluşmada, il ve ilçe temsilcilikleri, üyelikler ve kongre süreci hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA