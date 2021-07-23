Altınkale'de bayram yoğunluğu

SİVAS'ta kısa süre önce hizmete giren Altınkale'de bayram nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

SİVAS'ta kısa süre önce hizmete giren Altınkale'de bayram nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. İl dışından ilk kez ziyarete gelenler, Altınkale'yi çok beğendiklerini dile getirdi.

Sivas Valiliği'nce Denizli'de bulunan Pamukkale travertenleri model alınarak yapılan Altınkale, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözdesi oldu. Kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde bulunan 'Altınkale' kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürt sayesinde oluşturulan sarı renkli tortusuyla, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlarıyla ilgi çekti. 40 bin metrekare alana sahip Altınkale, bayram için Sivas'a gelenlerin de ilgi odağı oldu. Bayramın son gününde Altınkale'yi binlerce kişi ziyaret etti. Aileleri ile birlikte gezmeye gelen çocuklar mini kükürt havuzlarında eğlenceli vakit geçirirken, aileler de travertenlerde dolaşarak fotoğraf çektirdi.

Birçoğu il dışından gelen ziyaretçiler, adını sık sık duydukları AIltınkale'yi merak ederek yakından görmek istediklerini ve çok güzel bulduklarını dile getirdi. Ziyaretçiler hem görüntüsü hem de şifalı su özelliği nedeni ile bölgeyi herkese tavsiye ettiklerini söyledi.Kayseri'den tatil yapmak için gelen Fadime Tembel (30), "Sıcaklığı, şifası ve temizliği için burayı çok söylemişlerdi. Biz de burayı tercih ettik ve geldik. Gerçekten bahsedildiği kadar güzelmiş. Sıcakta olsa keyifli bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

İstanbul'dan bayram tatili için kente gelen Neslihan Yurttaş (38) ise, "Çok güzel burası, çok beğendik. Daha önce neden gelmedik diye düşünüyoruz. Tatil için Sivas'taydık, dönüş yolunda uğrayalım dedik. Buraya ilk kez geldim. Sıcak Çermiğe de gelmemiştim ama Altınkale olduğu için gelmek istedim. Daha önce fotoğraflarını görüp beğenmiştim. Gidelim, çocuklar biraz suya girsin dedik ama biz de sudan çıkamadık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin