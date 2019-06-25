Altınkalbur mesire alanına dönüştürülecek

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Altunkalbur havuzunun bulunduğu alanın mesire alanına dönüştürülerek halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zeydan ve Muştakbaba mahallelerinin suyundan faydalandığı Altunkalbur havuzu için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tanğlay'ın, görevi devraldıktan sonra hem alt yapı hem de sosyal belediyecilik alanında kapsamlı çalışma başlattığı kaydedildi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise tepkilere neden olan tarihi havuzu güzel bir görünüme kavuşturarak etrafında mesire alanını oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

En kısa sürede burayı ailelerin rahat edeceği bir mesire alanına dönüştüreceklerini bildiren Tanğlay, şunları aktardı:

"Artık burayı madde bağımlıların mekanı değil, ailelerin gelip vakit geçirebileceği bir mekana dönüştüreceğiz. Altunkalbur havuzunu Bitlis'te bilmeyen yoktur. Buz gibi suyuyla meşhur bir yer. Maalesef bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale gelmişti. Burası için bir proje yaptık. Havuzu temizledik. Sudaki yosunları temizledik. Çevre düzenlemesine hemen başlıyoruz. Büyük havuzun altında küçük havuzlardan oluşan bentler yapacağız. Suyun bentlerden aktığı güzel bir şelale, etrafında oturulacak güzel parklar yapacağız. Burası hemşehrilerimizin aileleriyle gelerek vakit geçirebilecekleri bir alan olacak. Bunu 15-20 günde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Tanğlay, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla belediyenin tüm imkanlarını halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA