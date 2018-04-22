Altının Yükselişine 'Erken Seçim' Freni

Kayseri'de sarraflık yapan Metin Meyilli, erken seçim kararının açıklanmasından sonra altın fiyatlarında gerileme olduğunu söyledi.

Kayseri'de sarraflık yapan Metin Meyilli, altın piyasasını değerlendirdi. Uzun zamandır altın fiyatlarında artış olduğunu kaydeden Meyilli, erken seçim kararının açıklanmasından sonra altın fiyatlarında gerileme olduğunu kaydetti. Piyasalarda düşüş olduğunun altını çizen Sarraf Meyilli, "Şuanda piyasalarda biraz düşüş oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Rusya'nın Suriye konusunda restleşmesinden sonra altın ve döviz fiyatları baya yükseldi. Çeyrek altın 300 TL'ye kadar çıktı. Erken seçim kararından sonra altın fiyatlarında biraz daha gerileme oldu. Piyasalar bunu iyi algıladı. Bizim işlerimizde fazla etkilenme olmuyor. İnsanlar paralarını farklı yerlerde harcamaya başladılar. Vatandaşlarımız son yıllarda kredi borcu ile ev ve araba alma yarışına girdi. Bundan dolayı sıcak para piyasada dönmüyor. Kazancılar Çarşısı'nda eskiden boş dükkan olmazdı ama son 3-4 yıldır 20 kişi dükkan kapattı" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber işlerinde artış beklediğini kaydeden Meyilli, "Düğün sezonu yaklaşıyor. Gurbetçilerimizde geliyorlar. Bunu haliyle işlerimize olumlu bir etkisi oluyor. Zaten yaz sezonu da olmasa burada hiçbirimiz duramayacağız. Çünkü esnafın bir çoğu zarar da ediyor. Bu düğün salonu biraz daha nefes almamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Altının her zaman güvenilir liman olduğunu söyleyen Meyilli,"Altın hiçbir zaman güvenilir liman oluşunu kaybetmedi. Ben çocukluğumdan beri çarşıdayım. Hem çıraklık dönemimiz oldu hem de kendi iş yerimizi işlettik. Ben altının düştüğünü hiç görmedim. Biraz düşüyor gibi görünse de hep ileri doğru gitmiştir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ