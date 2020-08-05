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Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu

Güvenli liman olan altın rekor seviyeye ulaştı.

Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
05.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:45

Güvenli liman olan altın rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 40 dolara ulaşarak rekor düzeye erişti. Altın fiyatlarındaki artışı görenler Kapalıçarşı'ya koştu. Tarihi çarşıya gelen vatandaşlar yatırım amaçlı altın alırken, bazı dükkanların dolduğu ve sıralar oluştuğu görüldü.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle altının ons fiyatı rekor seviyelere ulaşarak, tarihi rekorunu tazeledi. Ons altın 2 bin 40 dolar olurken,iç piyasada gram fiyatı 460 seviyelerine çıktı. Kapalıçarşı'ya gelen çok sayıda vatandaş yatırım amaçlı altın alırken, bazı sarraf dükkanlarının önünde kuyruk oluştuğu görüldü. Kuyumcular, gram altının yıl sonunda 500 lirayı bulacağını söylerken, pandemi sürecinde insanlar altına güvenmeye devam edeceklerini belirttiler. Gurbetçi bir çift ise, Kapalıçarşı'ya hem gezmek hem de yatırım amaçlı altın almaya geldiklerini söylediler.

"Yıl sonunda altın gramının 500 lirayı bulacağını öngörüyoruz"

Kuyumcu Yiğit Merim altının hızlı yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı yatırımcının para yerine daha çok madene güvendiğini söyleyerek, "Herkes altını güvenli bir liman olarak görüyor. Altın yükselişine devam edecek gibi duruyor. Yıl sonunda altın gramının 500 lirayı bulacağını öngörüyoruz. Rekor fiyat olmasına rağmen altına talep var. Yastık altı olarak tabir ettiğimiz altını hala insanlar yatırım olarak alıyorlar. Şuanda çeyrek altın 765 liradan, yarım altın bin 500 liradan ve tam altın 3 bin lira civarında işlem görüyor. 24 ayar gram altının fiyatı ise 465 lirayı buldu. Yıl sonunda öngörülen rakamlar, yılın sekizinci ayında karşımıza çıktı. Pandemi devam ettiği sürece insanlar altına daha çok güvenecekler. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketine neden oluyor. Şuan altının fiyatı rekor seviyelerde olmasına rağmen altın satıyoruz. Tamamen yatırım amaçlı altın alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş altın bozmaya değil, altın almaya geliyor"

Altının biraz daha yükseleceğinin altını çizen bir diğer kuyumcu Tunahan Alihanoğlu, "Altına yoğun bir talep var. Şuanda sadece altın satıyoruz. Vatandaş altın bozmaya değil, altın almaya geliyor" diye konuştu.

Almanya'dan gelen gurbetçi çift İsmail Birgül ve Tuğba Birgül, Kapalıçarşı'ya hem gezmek için hem de yatırım yapmak için geldiklerini söyleyerek, "Altın çok yükseliyor ama değer kaybedeceğini düşünmüyoruz. Yatırım için altın alıyoruz, daha çok yükseleceğini düşünüyoruz" açıklamalarında bulundular.

Altın almaya gelen Vahdettin Taşdemir ise, "Yatırım yapmak isteyenler altın alsınlar. Altın her zaman sabittir, değer kaybetmez" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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