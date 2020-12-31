Altının ons fiyatı 1,890 dolara yükseldi

ABD'de, coronavirus yardım çeklerinin 2,000 dolara çıkarılmasının engellenmesine karşın, 600 dolarlık yardım çeklerinin dağıtımına başlanacağına ilişkin açıklamaların da etkisiyle 1,899 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı 1,890 dolar sınırının üzerinde tutundu.

ABD'de, coronavirus yardım çeklerinin 2,000 dolara çıkarılmasının engellenmesine karşın, 600 dolarlık yardım çeklerinin dağıtımına başlanacağına ilişkin açıklamaların da etkisiyle 1,899 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı 1,890 dolar sınırının üzerinde tutundu.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, birçok ülkede coronavirus kaynaklı kapanma ve kısıtlamaların etkisiyle 2020 yılını yaklaşık yüzde 20 düşüşle geride bırakmaya hazırlanırken, Brent petrol 51 ve Batı Teksas hampetrolü de 48 dolar üzerinde tutunuyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 25 Aralık 'ta biten haftada 6.1 milyon varil düşüşle 493.5 milyon varile geriledi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, aynı haftada, ABD hampetrol stokları, 25 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 700,000 bin varil geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.23 artışla 51.58 dolar,Batı Teksas yüzde 0.14 artışla 48.48 dolar,altın yüzde 0.16 düşüşle 1,890.31 dolar,gümüş yüzde 0.86 düşüşle 26.40 dolar,bakır yüzde 0.03 düşüşle 7,819.00 dolar,platin yüzde 0.61 düşüşle 1,066.16 dolar,paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,363.38 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 448 liraya, çeyrek altın 738 liraya, Cumhuriyet altını da 2,935 liraya yükseldi.Ünlü&Co analizinde, ons altının "sakin" hareket ettiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'de Cumhuriyetçiler 600 dolarlık nakit para yardımının 2.0 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarının Senato'da oylanmasını beklendiği gibi engelledi. "Bu durum altın açısından negatif bir sonuç yaratsa da fiyatların direncini koruduğunu görüyoruz. "Özellikle yeni ve daha büyük ölçekli bir paketin giderek daha fazla fiyatlanmaya başlamasının değerli metalleri desteklediğini söylemek mümkün. "Bu kapsamda 90 seviyesinin altına inen dolar endeksinin son 2.5 yılın en düşük seviyelerinde işlem görmesi de lehte bir tablo çiziyor. "Gelecek hafta Georgia'da yapılacak seçimlerden çıkacak sonucun kısa vadeli görünümde belirleyici olacağın düşünüyoruz. "Öyle ki, seçimin Demokratların üstünlüğü ile sonra ermesi daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir."Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Geçen Salı günü dikkatler OPEC+'ın (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri) önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen toplantısı üzerinde olmayı sürdürürken, stok verileri öncesi iyimserliğin devam etmesi Brent petrole destek sağlamıştı."Dün ise ABD'de azalan stoklar ve İngiltere'nin ikinci bir koronavirüs aşısını onaylaması Brent petrolde yükselişi devam ettirirken, gelecek yıla yönelik arz endişeleri yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdı."Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 51.50 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı