Altının ons fiyatı 1,790 doları aştı

Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarına olan talebi artırmasıyla yükselen altının ons fiyatı 1,797.92 dolara kadar yükseldikten sonra 1,790 doların üzerinde hareket ediyor.