Altının Ons Fiyatı 1.190 Doların Altına Geriledi

Altının ons fiyatı gününe düşüşle başlamasının ardından 1.190 doların altında işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 1.200 doların üzerini gören altının ons fiyatı günü önceki kapanışa göre yata bir seyirle 1.195,85 dolardan tamamladı.



Altının ons fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kaybederek 1.187,70 dolardan işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatının tepki alımlarıyla 1.200 doları üzerini test ettiğini ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.185 doların destek, 1.200 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.