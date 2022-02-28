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Altının kilogramı 839 bin liraya geriledi

AA, Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 839 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 839 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 839 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 839 bin lira, en yüksek 869 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 azalarak 839 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 442 milyon 165 bin 894,16 lira, işlem miktarı ise 1.683,05 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 522 milyon 900 bin 234,08 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış863.650,001.928,15
En Düşük839.000,001.890,00
En Yüksek869.000,001.922,25
Kapanış839.000,001.907,30
Ağırlıklı Ortalama855.121,231.896,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.442.165.894,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.683,05

Toplam İşlem Adedi58

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Katılım Bankası, Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Haberler

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