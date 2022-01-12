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Altının kilogramı 800 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 800 bin liraya geriledi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 800 bin lira, en yüksek ise 812 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 düşerek 800 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 451 milyon 152 bin 169,19 lira, işlem miktarı ise 561,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 496 milyon 921 bin 382,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış806.000,001.815,20
En Düşük800.000,001.816,00
En Yüksek812.300,001.825,65
Kapanış800.000,001.819,85
Ağırlıklı Ortalama801.460,581.820,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)451.152.169,19

Toplam İşlem Miktarı (Kg)561,94

Toplam İşlem Adedi33

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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