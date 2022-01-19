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Altının kilogramı 797 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 797 bin liraya yükseldi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 792 bin lira, en yüksek ise 797 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 797 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 247 milyon 228 bin 927,21 lira, işlem miktarı ise 1.580,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 318 milyon 638 bin 390,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış790.000,0001.813,60
En Düşük792,000,001.810,00
En Yüksek797.000,001.822,40
Kapanış797.000,001.810,00
Ağırlıklı Ortalama793.660,101.814,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.247.228.927,21

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.580,84

Toplam İşlem Adedi72

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Haber

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