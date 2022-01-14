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Altının kilogramı 795 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 795 bin liraya geriledi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 795 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 795 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 793 bin 500 lira, en yüksek ise 799 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşerek 795 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 215 milyon 895 bin 466,51 lira, işlem miktarı ise 271,59 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 226 milyon 664 bin 389,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ve Cıtak Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış797.500,001.828,75
En Düşük793.500,001.824,15
En Yüksek799.600,001.829,50
Kapanış795.000,001.825,05
Ağırlıklı Ortalama795.939,131.826,80
Toplam İşlem Hacmi (TL)215.895.466,51

Toplam İşlem Miktarı (Kg)271,59

Toplam İşlem Adedi19

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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