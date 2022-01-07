Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 793 bin lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 792 bin 725 lira, en yüksek ise 802 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre aynı tamamlayarak, 793 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 352 milyon 21 bin 983,41 lira, işlem miktarı ise 1.715,57 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 352 milyon 21 bin 983,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: