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Altının kilogramı 791 bin liraya geriledi

AA, Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 791 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 791 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 791 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 791 bin lira, en yüksek 801 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 791 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 234 bin 885,11 lira, işlem miktarı ise 379,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 309 milyon 718 bin 185,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Garanti BBVA, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müesse şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış800.250,001.832,60
En Düşük791.000,001.837,00
En Yüksek801.000,001.842,80
Kapanış791.000,001.842,80
Ağırlıklı Ortalama793.314,001.838,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)301.234.885,11

Toplam İşlem Miktarı (Kg)379,26

Toplam İşlem Adedi43

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ticaret, Altın, KMTP, Ekonomi, Haberler

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