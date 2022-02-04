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Altının kilogramı 785 bin liraya geriledi

AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Altının kilogramı 785 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 785 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 785 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 785 bin lira, en yüksek 793 bin 785 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalarak 785 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 41 milyon 662 bin 884,39 lira, işlem miktarı ise 1.323,08 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk ve Golden Global Yatırım şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış790.750,001.805,90
En Düşük785.000,001.795,00
En Yüksek793.785,001.820,05
Kapanış785.000,001.815,00
Ağırlıklı Ortalama785.902,621.806,58
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.041.662.884,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.323,08

Toplam İşlem Adedi38

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Haber

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