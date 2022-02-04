Altının kilogramı 785 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 785 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 785 bin lira, en yüksek 793 bin 785 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalarak 785 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 41 milyon 662 bin 884,39 lira, işlem miktarı ise 1.323,08 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk ve Golden Global Yatırım şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: