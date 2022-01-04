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Altının kilogramı 784 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 784 bin liraya geriledi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 784 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 784 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 765 bin lira, en yüksek ise 784 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 düşüşle 784 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 325 milyon 742 bin 656,69 lira, işlem miktarı ise 1.696,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 325 milyon 742 bin 656,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış789.000,001.830,00
En Düşük765.000,001.800,00
En Yüksek784.000,001.821,20
Kapanış784.000,001.808,80
Ağırlıklı Ortalama774.770,301.811,68
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.325.742.656,69

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.696,70

Toplam İşlem Adedi77

Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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