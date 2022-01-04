Altının kilogramı 784 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 784 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 765 bin lira, en yüksek ise 784 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 düşüşle 784 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 325 milyon 742 bin 656,69 lira, işlem miktarı ise 1.696,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 325 milyon 742 bin 656,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: