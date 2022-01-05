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Altının kilogramı 783 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 783 bin liraya geriledi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 783 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 783 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 780 bin lira, en yüksek ise 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 783 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 392 milyon 790 bin 335,53 lira, işlem miktarı ise 1.804,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 498 milyon 762 bin 424,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve NM Global Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış784.000,001.808,80
En Düşük780.000,001.810,00
En Yüksek792.000,001.828,20
Kapanış783.000,001.825,20
Ağırlıklı Ortalama785.067,951.817,22
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.392.790.335,53

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.804,73

Toplam İşlem Adedi75

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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