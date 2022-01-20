Altının kilogramı 782 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 782 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 782 bin liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 782 bin lira, en yüksek ise 800 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalarak 782 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 782 milyon 614 bin 272,04 lira, işlem miktarı ise 994,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 845 milyon 243 bin 467,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya, Türkiye Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: