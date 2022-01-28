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Altının kilogramı 777 bin liraya geriledi

AA, Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 777 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 777 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 777 bin liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 777 bin lira, en yüksek 790 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 777 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 178 milyon 637 bin 77,34 lira, işlem miktarı ise 1.507,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 179 milyon 339 bin 994,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış793.500,001.816,50
En Düşük777.000,001.798,00
En Yüksek790.000,001.803,45
Kapanış777.000,001.801,00
Ağırlıklı Ortalama781.180,491.800,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.178.637.077,34

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.507,09

Toplam İşlem Adedi64

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Haber

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