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Altının kilogramı 762 bin liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 762 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 762 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 762 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 762 bin lira, en yüksek ise 769 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 762 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 332 milyon 843 bin 499,37 lira, işlem miktarı ise 435,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 374 milyon 956 bin 841,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın, Uğuras Kıymetli Madenler ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış759.800,001.783,20
En Düşük762.000,001.759,00
En Yüksek769.850,001.787,00
Kapanış762.000,001.775,20
Ağırlıklı Ortalama765.838,131.780,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)332.843.499,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)435,67

Toplam İşlem Adedi41

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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