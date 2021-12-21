Altının kilogramı 751 bin 515 liraya geriledi - Haberler Ekonomi
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Altının kilogramı 751 bin 515 liraya geriledi

Altının kilogramı 751 bin 515 liraya geriledi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 751 bin 515 liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 751 bin 515 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 704 bin lira, en yüksek ise 1 milyon 34 bin 680 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 36,62 düşüşle 751 bin 515 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 708 milyon 918 bin 311,19 lira, işlem miktarı ise 1.767,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 722 milyon 8 bin 567,82 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Albayrak Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.026.700.001.801,55
En Düşük704.000,001.775,00
En Yüksek1.034.680,001.800,35
Kapanış751.515,001.793,00
Ağırlıklı Ortalama793.297,351.794,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.708.918.311,19

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.767,56

Toplam İşlem Adedi68

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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