Altının kilogramı 737 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 737 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 699 bin lira, en yüksek ise 737 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,7 artışla 737 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 510 milyon 903 bin 632,76 lira, işlem miktarı ise 733,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 604 milyon 40 bin 426,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uguras Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: