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Altının kilogramı 737 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 737 bin liraya yükseldi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 737 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 737 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 699 bin lira, en yüksek ise 737 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,7 artışla 737 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 510 milyon 903 bin 632,76 lira, işlem miktarı ise 733,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 604 milyon 40 bin 426,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uguras Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış697.500.001.820,25
En Düşük699.000.001.789,00
En Yüksek737.000,001.830,00
Kapanış737.000,001.808,00
Ağırlıklı Ortalama724.566,761.809,40
Toplam İşlem Hacmi (TL)510.903.632,76

Toplam İşlem Miktarı (Kg)733,54

Toplam İşlem Adedi40

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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