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Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 670 bin lira, en yüksek ise 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 10,2 artışla 730 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 577 milyon 186 bin 659,16 lira, işlem miktarı ise 880,37 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 602 milyon 280 bin 45,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış662.500,001.840,60
En Düşük670.000,001.796,80
En Yüksek730.000,001.840,10
Kapanış730.000,001.796,80
Ağırlıklı Ortalama692.225,001.817,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)577.186.659,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg)880,37

Toplam İşlem Adedi29

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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