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Altının kilogramı 721 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 721 bin liraya geriledi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 721 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 721 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 714 bin 800 lira, en yüksek ise 755 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,06 düşüşle 721 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 164 milyon 104 bin 565,80 lira, işlem miktarı ise 2.929,57 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 210 milyon 573 bin 886,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış751.515.001.793,00
En Düşük714.800,001.787,50
En Yüksek755.750,001.802,10
Kapanış721.000,001.792,25
Ağırlıklı Ortalama723.859,071.791,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.164.104.565,80

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.929,57

Toplam İşlem Adedi112

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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