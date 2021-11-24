Altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 711 bin lira, en yüksek ise 755 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 711 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 919 milyon 573 bin 337,35 lira, işlem miktarı ise 1.308,22 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 996 milyon 21 bin 661,36 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|730.000,00
|1.796,80
|En Düşük
|711.000,00
|1.786,05
|En Yüksek
|755.200,00
|1.795,00
|Kapanış
|711.250,00
|1.789,10
|Ağırlıklı Ortalama
|732.307,07
|1.792,17
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|919.573.337,35
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.308,22
|Toplam İşlem Adedi
|32
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dün rekor kıran dolar ve altında oynak seyir devam ediyor! Dolar 1 lira, altın ise 50 lira inip çıkıyor
AK Parti'den dolardaki artışla ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz
Doların rekor kırmasının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri