Altının kilogramı 704 bin 800 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının kilogramı 704 bin 800 liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 704 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 704 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 704 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 690 bin 500 lira, en yüksek ise 704 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 704 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 86 milyon 504 bin 729,95 lira, işlem miktarı ise 1.562,78 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 107 milyon 35 bin 43,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış687.500,00

En Düşük690.500,001.789,30
En Yüksek704.800,001.812,95
Kapanış704.800,001.805,80
Ağırlıklı Ortalama695.182,081.801,79
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.086.504.729,95

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.562,78

Toplam İşlem Adedi52

İslam Memiş tarih verdi: Gram altında 585-590 liraları bekliyorum

İslam Memiş tarih verdi: Gram altında 585-590 liraları bekliyorum

 Altının gram fiyatı 700 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 700 liradan işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title