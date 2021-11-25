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Altının kilogramı 687 bin 500 liraya geriledi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 687 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 687 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 687 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 687 bin 500 lira, en yüksek ise 701 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,34 azalışla 687 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 660 milyon 446 bin 360,76 lira, işlem miktarı ise 922,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 694 milyon 960 bin 258,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış711.250,001.789,10
En Düşük687.500,00

En Yüksek701.000,00

Kapanış687.500,00

Ağırlıklı Ortalama695.241,55

Toplam İşlem Hacmi (TL)660.466.360,76

Toplam İşlem Miktarı (Kg)922,65

Toplam İşlem Adedi41

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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