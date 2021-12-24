Altının kilogramı 683 bin 150 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 683 bin 150 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 653 bin lira, en yüksek ise 701 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 683 bin 150 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 314 milyon 947 bin 713,52 lira, işlem miktarı ise 467,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 319 milyon 982 bin 323,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Nil Kıymetli Madenler ve Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: