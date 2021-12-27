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Altının kilogramı 664 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 664 bin liraya geriledi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 664 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 664 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 656 bin 990 lira, en yüksek ise 670 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,80 düşüşle 664 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 600 milyon 809 bin 765,46 lira, işlem miktarı ise 885,41 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 635 milyon 803 bin 873,86 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Hakan Yetkili Müessese ve NM Global Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış683.150.001.808,20
En Düşük656.990,001.808,60
En Yüksek670.000,001.815,25
Kapanış664.000,001.809,40
Ağırlıklı Ortalama667.645,111.810,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)600.809.765,46

Toplam İşlem Miktarı (Kg)885,41

Toplam İşlem Adedi64

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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